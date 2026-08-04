Американский климатолог рассказала о возможных последствиях извержения супервулкана

Климатолог Даль: извержение Йеллоустоуна не приведет к уничтожению цивилизации

Извержение Йеллоустоунского супервулкана не сможет уничтожить современную цивилизацию. Об этом американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль рассказала РИА Новости.

По ее словам, пока нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом создавали угрозу существованию цивилизации. При возможном извержении Йеллоустоунского супервулкана, скорее всего, произошло бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также негативные последствия для сельского хозяйства.

Даль подчеркнула, что имеющиеся научные данные позволяют говорить о серьезных климатических и экономических последствиях суперизвержения, но не о вероятном уничтожении современной цивилизации.

24 июля сообщалось, что в американском национальном парке Йеллоустоун произошло мощнейшее извержение гейзера.

Ранее стало известно, что один из самых мощных супервулканов Земли начал снова накапливать магму.