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Наука

Американский климатолог рассказала о возможных последствиях извержения супервулкана

Климатолог Даль: извержение Йеллоустоуна не приведет к уничтожению цивилизации
NaNeLa/Shutterstock/FOTODOM

Извержение Йеллоустоунского супервулкана не сможет уничтожить современную цивилизацию. Об этом американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль рассказала РИА Новости.

По ее словам, пока нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом создавали угрозу существованию цивилизации. При возможном извержении Йеллоустоунского супервулкана, скорее всего, произошло бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также негативные последствия для сельского хозяйства.

Даль подчеркнула, что имеющиеся научные данные позволяют говорить о серьезных климатических и экономических последствиях суперизвержения, но не о вероятном уничтожении современной цивилизации.

24 июля сообщалось, что в американском национальном парке Йеллоустоун произошло мощнейшее извержение гейзера.

Ранее стало известно, что один из самых мощных супервулканов Земли начал снова накапливать магму.

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