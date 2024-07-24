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В американском парке Йеллоустоун произошло мощнейшее извержение

Fox: посетители парка Йеллоустоун наблюдали геотермальный взрыв

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Yellowstone National Park

Мощнейшее извержение гейзера произошло в американском национальном парке Йеллоустоун. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Геотермальный взрыв внутри Йеллоустоуна разметал камни, повредил пешеходную дорожку», — уточнили в сообщении.

Знаменитый многочисленными гейзерами Йеллоустонский национальный парк находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо и представляет собой международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В начале мая в Йеллоустоуне нетрезвый посетитель напал на бизонов и пнул одного из них. 40-летнего Кларенса Йодера спасли рейнджеры, они доставили мужчину в медицинский центр, а после оказания помощи перевезли хулигана в центр заключения округа Галлатин. Американцу предъявлено несколько обвинений, ему может грозить штраф до пяти тысяч долларов или шесть месяцев тюремного заключения.

Ранее разъяренный бизон напал на туристку в Йеллоустонском национальном парке.

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