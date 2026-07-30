Один из самых мощных супервулканов Земли начал снова накапливать магму

Геологи Университета Кобе обнаружили, что гигантский резервуар магмы под подводной кальдерой Кикай к югу от Японии снова заполняется — тот самый резервуар, что 7300 лет назад породил самое мощное извержение за весь голоцен. Работа опубликована в журнале Communications Earth (CE).

Извержение кальдеры Кикай 7300 лет назад имело индекс вулканической эксплозивности VEI 7 и выбросило в атмосферу от 133 до 183 кубических километров породы — это было самое сильное извержение за последние десять тысяч лет. С 1925 года похожие вспышки черных подводных куполов на этом участке уже описывали исследователи, но подтвердить, что система остается активной, удалось только сейчас.

Чтобы заглянуть под морское дно, ученые провели сейсморазведку методом преломленных волн: воздушные пушки создавали контролируемые сейсмические волны, а донные сейсмометры фиксировали, как эти волны проходят через земную кору. Анализ выявил зону пониженной скорости волн прямо под вулканом Кикай — верный признак крупного резервуара магмы на относительно небольшой глубине 2,5–6 километров.

Ученые подчеркивают, что накопление энергии в такой системе происходит на масштабе тысячелетий, а не лет, поэтому обнаружение свежей магмы не означает скорое извержение. Тем не менее сам факт, что резервуар, ответственный за крупнейшую катастрофу голоцена, снова активен и накапливает материал, важен для понимания того, как вообще «перезаряжаются» супервулканы после гигантских извержений.

Авторы отмечают, что открытие может улучшить понимание и других колоссальных кальдерных систем — таких как Йеллоустоун в США или Тоба в Индонезии, чьи резервуары магмы изучены хуже, чем хотелось бы вулканологам, следящим за риском для миллионов живущих поблизости людей.

Ранее в Японии произошло землетрясение, толчки которого ощущались далеко за пределами эпицентра.