НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах с Роскосмосом

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует продлить соглашение с Роскосмосом о совместных полетах на Международную космическую станцию (МКС) на период от одного года до полутора лет. Об этом сообщила Дана Вайгел, отвечающая за программы НАСА на низкой околоземной орбите, на пресс-конференции в Хьюстоне, пишет РИА Новости.

«Мы стремимся [продлевать его] на год или полтора, мы ведем этот процесс вместе с россиянами. Мы намерены продолжать эти [перекрестные полеты]», — заявила она.

Также Вайгел упомянула, что использование пилотируемых кораблей Boeing Starliner в программе перекрестных полетов пока не обсуждается, так как этот аппарат еще не прошел необходимую сертификацию.

«Мы обсудим это в дальнейшей работе и контактах с Роскосмосом», — добавила она.

14 июля после запуска пилотируемого корабля с новым экипажем к МКС, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о том, что российское и американское космические агентства договорились о продлении совместной работы на станции до 2030 года. По его словам, после завершения работы МКС обе стороны продолжат координацию и обмен техническими данными своих орбитальных станций, а также сохранят практику перекрестных полетов.

Ранее ракета с кораблем «Союз МС-29» успешно стартовала с космодрома Байконур.