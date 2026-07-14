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Наука

Глава «Роскосмоса» рассказал о договоренностях с NASA по работе МКС

Баканов сообщил о договоренностях с NASA по продлению работы МКС до 2030 года
NASA/Reuters

«Роскосмос» и NASA договорились о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор российского космического агентства Дмитрий Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС.

«Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года», — сказал Баканов.

Россия и США создают свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность дополнительной координации после завершения работы международной станции, отметил он.

Глава «Роскосмоса» добавил, что перекрестные полеты российско-американских экипажей на российских и американских кораблях на МКС будут продолжаться до завершения ее работы.

14 июля Баканов заявлял, что российская орбитальная станция станет новой главой в области пилотируемой космонавтики. По его словам, после запуска космонавты смогут проводить на РОС совершенно новые эксперименты.

Ранее Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции.

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