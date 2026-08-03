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Наука

В России анонсировали разработку новых вакцин от рака

Гинцбург: российские ученые разработают три новые онковакцины
Vito Corleone/Global Look Press/Keystone Press Agency

Ученые в России намерены разработать три новые онковакцины. Об этом журналистам РИА Новости рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», — уточнил специалист.

1 апреля министерство здравоохранения РФ заявило о начале применения первой отечественной персонализированной мРНК-вакцины от рака. Препарат, получивший название «Неоонковак», ввели 60-летнему пациенту с меланомой. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента и нацелена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в России вакцины от рака хотят включить в программу бесплатной медицинской помощи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце июля Гинцбург рассказал, что организм первого получившего вакцину от рака кожи россиянина дал положительный иммунный отклик. Мужчина чувствует себя хорошо и в данный момент продолжает лечение.

Ранее в РФ обозначили сроки создания вакцины для порядка 20 пациентов с меланомой.

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