Стало известно о реакции первого пациента на российскую вакцину от меланомы

Гинцбург сообщил о позитивном иммунном ответе на российскую вакцину от меланомы

Организм первого получившего российскую вакцину от рака кожи пациента дал положительный иммунный отклик. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, мужчина чувствует себя хорошо и продолжает лечение: у него вырабатываются все иммунологически активные соединения, которые необходимы иммунной системе для борьбы с опухолью и метастазами.

«Согласно информации из института Герцена, от врачей, от руководства, пациент чувствует себя совершенно нормально и продолжает лечение. Еще будет две вакцинации тем препаратом, который производится в институте Гамалеи и вводится в институте Герцена», — поделился Гинцбург.

Речь идет о персонализированной вакцине «Неоонковак», которую ввели первому российскому пациенту в апреле. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии им. Блохина. Выпускает препарат НМИЦ радиологии.

Первым пациентом стал 60-летний житель Курской области с меланомой третьей стадии и метастазами. После введения препарата у него держалась температура +36,6°C, а в месте укола не было никакой чувствительности.

По словам Гинцбурга, сейчас очереди на онковакцину ожидают еще около 20 пациентов с меланомой.

«Надеюсь, в течение полутора-двух месяцев, максимум трех, они должны получить этот препарат», — сказал академик.

Полный курс лечения отечественной мРНК-вакциной занимает около полугода. Препарат вводят на первый, восьмой и пятнадцатый дни с постепенным увеличением дозы, а затем — раз в 21 день. В общей сложности делается до 10 инъекций в сочетании с иммунотерапией.

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