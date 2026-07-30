Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Стало известно, когда будет готова онковакцина для порядка 20 пациентов с меланомой

Гинцбург: онковакцину для 20 пациентов с меланомой подготовят за 1,5–2 месяца
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Максимум три месяца потребуется для того, чтобы подготовить персональные онковакцины для порядка 20 пациентов с меланомой. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По данным агентства, в апреле текущего года была использована первая онковакцина. Ее получил 60-летний житель Курской области, у которого диагностировали рак кожи. В настоящее время введения препарата ожидают около 20 человек.

«Надеюсь, в течение 1,5–2 месяцев, максимум трех, они должны получить этот препарат», — сказал Гинцбург.

21 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра радиологии министерства здравоохранения РФ сообщили, что полный курс лечения отечественной мРНК-вакциной для терапии меланомы занимает порядка шести месяцев. Препарат вводится пациентам поэтапно: в первый, восьмой и 15-й дни лечения. При этом дозировка с каждым разом увеличивается. Далее вакцина применяется один раз в 21 день. Всего курс предусматривает до девяти введений препарата и проводится в сочетании с иммунотерапией.

Ранее в России завершили доклинические исследования онковакцины от рака мозга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!