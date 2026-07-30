Стало известно, когда будет готова онковакцина для порядка 20 пациентов с меланомой

Максимум три месяца потребуется для того, чтобы подготовить персональные онковакцины для порядка 20 пациентов с меланомой. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По данным агентства, в апреле текущего года была использована первая онковакцина. Ее получил 60-летний житель Курской области, у которого диагностировали рак кожи. В настоящее время введения препарата ожидают около 20 человек.

«Надеюсь, в течение 1,5–2 месяцев, максимум трех, они должны получить этот препарат», — сказал Гинцбург.

21 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра радиологии министерства здравоохранения РФ сообщили, что полный курс лечения отечественной мРНК-вакциной для терапии меланомы занимает порядка шести месяцев. Препарат вводится пациентам поэтапно: в первый, восьмой и 15-й дни лечения. При этом дозировка с каждым разом увеличивается. Далее вакцина применяется один раз в 21 день. Всего курс предусматривает до девяти введений препарата и проводится в сочетании с иммунотерапией.

Ранее в России завершили доклинические исследования онковакцины от рака мозга.