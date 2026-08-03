В Китае нашли наиболее эффективный способ уничтожить астероид ядерным оружием

Группа исследователей из Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT) предложила двухэтапный метод нейтрализации крупных астероидов, угрожающих Земле. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Идея заключается в том, чтобы сначала с помощью металлического снаряда пробить в астероиде глубокий кратер, а затем космическим аппаратом доставить туда ядерный заряд и произвести контролируемый взрыв.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Space: Science & Technology, моделирование показало, что взрыв мощностью 3 мегатонны (примерно 200 бомб, сброшенных на Хиросиму) способен полностью уничтожить астероид диаметром около 100 метров. При этом исследователи выяснили, что закладка заряда на глубину 30 метров под поверхностью может более чем втрое увеличить отклоняющий эффект по сравнению с неглубоким взрывом, что делает такой метод значительно более эффективным для изменения траектории небесного тела.

До этого исследование во главе с навигационным инженером НАСА Давиде Фарноккьей показало, что объект 1998 SH2, наблюдавшийся как обычный околоземный астероид почти три десятилетия, оказался «темной кометой» — гибридным объектом, который выглядит как астероид, но ведет себя как комета.

Ранее астроном Сурдин рассказал, как можно перехватить межзвездную комету 3I/ATLAS.