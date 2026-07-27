Астероид, который ученые наблюдали в течение 30 лет, оказался совершенно иным объектом

Объект 1998 SH2, наблюдавшийся как обычный околоземный астероид почти три десятилетия, оказался «темной кометой» — гибридным объектом, который выглядит как астероид, но ведет себя как комета. Исследование во главе с навигационным инженером НАСА Давиде Фарноккьей опубликовано в журнале Nature Astronomy.

«Темные кометы» сочетают характеристики обоих классов малых тел: у них нет яркого светящегося хвоста — характерного признака обычных комет, — однако они демонстрируют негравитационные возмущения орбиты, указывающие на скрытый источник реактивной силы. Таким источником, как правило, служит сублимация льда под поверхностью объекта.

Астрономы отслеживали орбиту 1998 SH2 с 1998 по 2016 год, а затем потеряли его из виду на два оборота вокруг Солнца. Когда в 2025 году объект пролетел в 3 миллионах километров от Земли — всего в 0,02 астрономической единицы, — он оказался не там, где его ожидали. Разница с расчетной орбитой указывала на действие негравитационных сил.

Наблюдения с помощью глобальной сети ATLAS, телескопа CFHT на Гавайях и двух объектов ЕСО в Чили выявили слабую кому — газовый ореол вокруг ядра — и узкий слабый хвост. По словам авторов, «темная комета» стала первым объектом, у которого кометная активность была сначала предсказана на основе анализа орбитальных аномалий, а затем подтверждена наблюдениями. Диаметр объекта уточнен до примерно 380 метров.

«Обнаружение этих возмущений может стать важным диагностическим инструментом для планетарной защиты: оно поможет понять, какие объекты на самом деле являются кометами, а не астероидами, как эволюционируют их орбиты и как это влияет на риск столкновения с Землей», — подчеркнул Фарноккья.

Открытие также предлагает более простое, нежели гипотеза о зонде, объяснение странного ускорения «Оумуамуа», и ставит под сомнение расчёты о составе роя потенциально опасных объектов. Если темных комет больше, чем предполагалось, они могли сыграть роль в доставке воды на раннюю Землю.

Ранее астроном Сурдин рассказал, как перехватить можно межзвездную комету 3I/ATLAS.