Астроном Сурдин рассказал, как можно перехватить межзвездную комету 3I/ATLAS

Межзвездную комету 3I/ATLAS можно было бы исследовать с близкого расстояния, если бы человечество заранее вывело в космос зонды-перехватчики. Об этом «Газете.Ru» рассказал астроном Владимир Сурдин.

3I/ATLAS была обнаружена в начале июля 2025 года, вскоре после того, как она пересекла орбиту Юпитера. Осенью она пересечет орбиту Марса, после чего навсегда покинет Солнечную систему и станет недоступной для изучения.

«Комета 3I/ATLAS летит со скоростью более 50 км/с, и потому ни один современный космический аппарат не сможет ее догнать. Приблизиться к ней можно лишь летя навстречу, а для выполнения этой задачи осталось от силы пара месяцев. Космическую миссию невозможно подготовить за такой срок, а земные инструменты не позволяют засечь межзвездные объекты за годы. Зато можно заранее запустить зонд-перехватчик и оставить его в режиме ожидания для следующего межзвездного объекта. Такой проект, например, есть у Европейского космического агентства», — объяснил Сурдин.

Европейский аппарат Comet Interceptor планируют запустить в 2029 году. Ожидается, что он выйдет на парковочную околоземную орбиту (в точку Лагранжа L2 системы Земля-Солнце), рядом с телескопом James Webb. Там он будет находиться до трех лет, пока астрономы не обнаружат долгопериодическую комету, летящую к Солнцу из внешней Солнечной системы, или межзвездный объект, вроде Оумуамуа или 3I/ATLAS. После этого аппарат выйдет из режима ожидания, активирует двигатели и перейдет на траекторию перехвата, постаравшись подойти как можно ближе к цели.

«Если подобный аппарат приблизится к межзвездному астероиду и сфотографирует его структуру, это будет прорывом для астрономии, поскольку о форме пролетавшего в 2017 году Оумуамуа нам оставалось лишь гадать. В случае с кометами, правда, вроде 3I/ATLAS, пользы будет чуть меньше. Они и так испускают газ из-за солнечного нагрева, что позволяет получить его спектр и узнать химический состав издалека, с помощью телескопов», — рассказал астроном.

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