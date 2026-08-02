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Наука

«Шапка из фольги не поможет»: на Земле началась первая магнитная буря августа

Лаборатория ИКИ РАН сообщила о начале первой в августе магнитной бури
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На Земле началась первая магнитная буря августа и шестая за лето, сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там отметили, что резкие колебания магнитного поля планеты начались около 19:00.

«Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад (примерно в 14:30 по московскому времени), но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас», — говорится в посте.

В лаборатории добавили, что пока все соответствует прогнозу. Уровень магнитной бури находится между G1-G2 (от слабого до обычного). Колебания будут продолжаться 4-6 часов или меньше.

«Шапку из фольги за такое время не заказать (разве что сделать своими руками), но она все равно не поможет — магнитное поле в отличие от электрического металлами не экранируется», — заключили в организации.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа призвала россиян в период магнитных бурь обратить особое внимание на образ жизни. Важно не переборщить с физической нагрузкой, заменив активный спорт на прогулки медленным шагом. Кроме того, не следует переедать и перегружаться, лучше — максимально разнообразить меню и чаще отдыхать.

Ранее ученые выяснили, что Земля наклоняется по вине человека.

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