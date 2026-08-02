Ученые предупредили о грядущей магнитной буре

Вечером 2 августа на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Сегодня ожидается приход к Земле облака плазмы среднего размера, результатом которого должна стать первая магнитная буря августа», — сказано в публикации.

Как уточнили специалисты, выброс плазмы явно направлен в сторону от планеты, но, по расчетам, заденет Землю краем. Пик магнитной бури ожидается в период с 18 до 21 часа по мск, отметили ученые.

До этого о магнитной буре предупреждал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, причиной геомагнитных возмущений может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля.

Магнитная буря может продлиться от шести до девяти часов, после чего геомагнитное поле останется возмущенным до конца воскресенья и первой половины понедельника, однако интенсивность явления уже не будет достигать уровня магнитной бури.

Ранее в России нашли способ точнее измерять магнитное поле.