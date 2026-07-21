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Наука

Ученые предупредили о магнитной буре во вторник

ИКИ РАН: магнитная буря может начаться на Земле в ближайшие часы
Shutterstock

Скорость солнечного ветра начала планово расти, в ближайшие часы может начаться магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

«Начался плановый рост скорости солнечного ветра. Пока он умеренный, но пик прогнозировался на конец дня, ближе к ночи, так что все идет по графику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост скорости солнечного ветра пока развивается строго «по учебнику».

До этого ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга, а это вызывает частые сильные вспышки.

В начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся с конца июня. Как уточнили в лаборатории, всплеск прошел по достаточно спокойному сценарию. Всего две вспышки достигли максимального балла X.

Ранее было названо время дня, когда солнце наиболее опасно.

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