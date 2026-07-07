На Солнце завершился мощный всплеск активности

Завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся с конца июня до начала июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп пятен — № 4478 и 4479. Первая из них оказалась самой большой в 2026 году и второй по размеру за последние десять лет. За этот период специалисты зарегистрировали около 140 вспышек. Однако, как уточнили в лаборатории, всплеск прошел по достаточно спокойному сценарию. Всего две вспышки достигли максимального балла X.

«Причем в обоих случаях речь шла о событиях, мощность которых находилась на нижней границе соответствующего класса», — уточнили в ИКИ РАН.

Кроме того, 4 июля произошла магнитная буря, которая стала второй по интенсивности в этом году. В публикации лаборатории говорится, что сейчас оба активных центра из-за вращения Солнца ушли на его обратную сторону и больше не влияют на Землю. Теоретически они могут вернуться 20–21 июля, когда Солнце сделает половину оборота. Но ученые сомневаются, что от них что-то останется, так как перед уходом в обеих областях уже начался быстрый распад.

После ухода центров вспышечная активность резко пошла на спад, отмечают ученые. За последние 20 часов на Солнце не зафиксировано ни одной вспышки.

Ранее Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек.