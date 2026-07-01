Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Наука

Ученые объяснили причину частых вспышек на Солнце

ИКИ РАН: пятна на Солнце влияют друг на друга, что вызывает сильные вспышки
Telegram-канал Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Несколько групп пятен на Солнце влияют друг на друга, а это вызывает частые сильные вспышки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Плющит довольно сильно, конечно, группы пятен на Солнце, судя по вспышечному графику», — говорится в сообщении.

Согласно графику вспышек Солнца, который приложен к сообщению, видно, что на звезде произошли пять сильных взрывов класса М.

До этого в ИКИ РАН сообщили, что после мощной вспышки на Солнце на Землю обрушится сильная магнитная буря. Ученые подчеркивают, что фронт от вспышки дойдет до Земли в четверг, 2 июля, в период от 21:00 до 24:00 часов мск. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта 2026 года и достигнет уровня G3.

3 июня на Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв.

В лаборатории объяснили, что на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.

Ранее в РАН сообщили о гибели неизвестной кометы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!