Ученые объяснили причину частых вспышек на Солнце

ИКИ РАН: пятна на Солнце влияют друг на друга, что вызывает сильные вспышки

Несколько групп пятен на Солнце влияют друг на друга, а это вызывает частые сильные вспышки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Плющит довольно сильно, конечно, группы пятен на Солнце, судя по вспышечному графику», — говорится в сообщении.

Согласно графику вспышек Солнца, который приложен к сообщению, видно, что на звезде произошли пять сильных взрывов класса М.

До этого в ИКИ РАН сообщили, что после мощной вспышки на Солнце на Землю обрушится сильная магнитная буря. Ученые подчеркивают, что фронт от вспышки дойдет до Земли в четверг, 2 июля, в период от 21:00 до 24:00 часов мск. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта 2026 года и достигнет уровня G3.

3 июня на Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв.

В лаборатории объяснили, что на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.

Ранее в РАН сообщили о гибели неизвестной кометы.