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Названо время дня, когда солнце наиболее опасно

Врач Новикова: солнце наиболее опасно для кожи днем с 11 до 16 часов
Rido/Shutterstock/FOTODOM

Солнечные ожоги повышают риски развития рака кожи, поэтому лучше избегать солнце в часы его наибольшей активности: с 11 до 16 часов, — об этом рассказала «Газете.Ru» врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

«Ушные раковины и спинка носа постоянно открыты солнцу: они выступают, на них почти не задерживается тень от козырьков и очков, а солнцезащитный крем сюда наносят реже и тоньше, чем на щеки или лоб. Исследования показывают, что до 7% меланом головы и шеи локализуются именно на ушах, а кожа носа и ушных раковин часто становится местом немеланомного рака кожи (базалиомы, плоскоклеточного рака)», — объяснила доктор.

Солнечный ожог — не просто красная кожа. Это серьезное повреждение клеток, которое организм пытается исправить. Если таких повреждений много и они накапливаются годами, возрастает риск ошибок при «ремонте» клеток, а значит — риск злокачественного перерождения.

«По данным крупных обзоров, один сильный ожог в детстве или подростковом возрасте более чем вдвое повышает риск меланомы в будущем, а пять и более серьезных ожогов за жизнь заметно увеличивают вероятность рака кожи. Поэтому разговоры о защите от солнца — это не только про отпуск, но и про долгосрочную профилактику онкологических заболеваний», — рассказала врач.

Лучше избегать открытого солнца в часы пик, использовать солнцезащитные крема, носить головные уборы.

«С 11 до 16 часов УФ-индекс максимален, и ожог можно получить буквально за 15–20 минут, особенно на море или в горах. В это время лучше искать тень, использовать одежду и головные уборы. Шляпа с широкими полями или панама лучше защищают нос и уши, чем кепка с коротким козырьком. Для очень светлой кожи и детей это особенно актуально: у светлокожих людей риск меланомы выше, а солнечные ожоги в детстве дают долгосрочный вклад в риск рака кожи. Также важно использовать солнцезащитный крем. Уши, нос, линия роста волос, кожа вокруг глаз, губы — те зоны, которые чаще всего пропускают при нанесении крема. Именно там дерматологи нередко находят ранние опухоли кожи», — заключила доктор.

Ранее врачи предупреждали, что солнечные ожоги, особенно в детском возрасте, значительно повышают риск развития рака кожи.

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