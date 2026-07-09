«Роскосмоc» утвердит план космических съемок

Правительство России и госкорпорация «Роскосмос» на ежегодной основе займутся утверждением плана космических съемок. Об этом сообщаеся в Telegram-канале госкорпорации.

В сообщении говорится, что госкорпорация проверяет наличие данных в федеральном фонде, и, если их нет, формирует ежегодный график космических съемок или самостоятельно выкупает данные у частных операторов.

В конце июня сообщалось, что «Роскосмос» планирует запустить АЭС на Луне до 2036 года. В госкорпорации уточнили, что станция обеспечит энергией потенциальную лунную базу и позволит запустить добычу полезных ископаемых. Эксперты отмечают малую мощность разрабатываемого реактора и сложности, связанные с его эксплуатацией в условиях отсутствия атмосферы. При этом США планируют запустить свою установку на шесть лет раньше.

До этого в госкорпорации сообщили, что строительство трассового измерительного пункта «Сахалин» для российского космодрома Восточный уже находится на стадии 75-процентной готовности и будет полностью завершено до конца нынешнего года.

Ранее «Роскосмос» предложил исследовать Венеру после 2036 года.