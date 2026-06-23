«Роскосмос» назвал сроки сдачи своего долгостроя на Сахалине

Строительство трассового измерительного пункта «Сахалин» для российского космодрома Восточный уже находится на стадии 75-процентной готовности и будет полностью завершено до конца нынешнего года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

В Госкорпорации напомнили, что этот объект создается в Поронайском районе Сахалинской области для приема и анализа телеметрии ракет «Ангара-А5» и спутников. Сейчас на площадке измерительного пункта уже установлены четыре антенных комплекса, а всего из будет девять.

Часть оборудования, включая уникальные антенные системы ТНА-12М и станцию спутниковой связи для приема информации с ракет «Ангара-А5», уже прошла автономные испытания и тестировалась для контроля запусков с Восточного. Для защиты от внешних воздействий пункт снабжен 27-метровой радиомачтой для резервной связи и 36-метровым молниеприемником.

Также ведется строительство модуля управления, административного комплекса зданий и гостиницы. Работы ведут 70 человек, они используют 13 единиц техники. Предполагается, что запуск измерительного пункта в эксплуатацию позволит создать 100 рабочих мест.

Строительство пункта ведется с 2022 года. Сроки завершения работ несколько раз сдвигались, в том числе из-за срывов со стороны подрядчиков, что вызвало вмешательство на уровне Совета Федерации: его председатель Валентина Матвиенко поручила установить жесткий контроль за ходом работ и ежемесячно докладывать о готовности объекта.

Ранее на МКС произошла утечка воздуха.