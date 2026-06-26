«Роскосмос» предложил исследовать Венеру после 2036 года

«Роскосмос» предложил начать полеты станций на Венеру после 2036 года

Госкорпорация «Роскосмос» предлагает приступить к исследованию Венеры с помощью автоматических станций после 2036 года. Об этом следует из проекта указа президента РФ об основах госполитики в области космической деятельности.

«Роскосмос» предлагает включить исследование Венеры автоматическими аппаратами после 2036 года в проект указа президента РФ как один из ключевых приоритетов государственной космической политики для обеспечения технологического суверенитета и лидерства страны.

«Реализация государственной политики предусматривает концентрацию на ключевых проектах <...> к которым относятся <...> исследование Венеры при помощи автоматических космических аппаратов», — говорится в документе.

До этого в госкорпорации сообщили, что строительство трассового измерительного пункта «Сахалин» для российского космодрома Восточный уже находится на стадии 75-процентной готовности и будет полностью завершено до конца нынешнего года.

Ранее «Роскосмос» показал видеотрансляцию выхода российских космонавтов из МКС.