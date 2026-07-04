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Наука

Ученые сообщили, что на Солнце произошло девять сильных вспышек

ИПГ: девять сильных вспышек произошли на Солнце 4 июля
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Девять сильных вспышек на Солнце произошли 4 июля. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

С 03:00 мск 4 июля на Солнце зафиксированы вспышки предпоследнего класса М - от М1.1 до M4.1 и продолжительностью от 15 минут до 36 минут.

«04 июля в 14.12 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N14W75) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 24 минуты», — сообщили в институте.

Согласно данным ИПГ, мощность магнитной бури за последние 24 часа поднималась до уровня G3.

До этого ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга, а это вызывает частые сильные вспышки. В Институте космических исследований (ИКИ) РАН пояснили, что их буквально «плющит».

3 июня на Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв.

Ранее ученые заявили, что происходящая на Земле магнитная буря стала второй по силе за год

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