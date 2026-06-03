Ученые опубликовали кадры редкого черного взрыва на Солнце

На Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, опубликовав соответствующие кадры.

«Если вы хотели знать, что такое вау-эффект, то он выглядит так», — прокомментировали ученые.

По словам специалистов, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось. В таком состоянии водород практически непрозрачен для излучения горячей атмосферы Солнца, поскольку фотоны тратятся на его ионизацию и полностью гибнут в этом слое.

В лаборатории объяснили, что на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.

«В данном случае произошло второе», — уточнили в ИКИ РАН.

Ученые также сообщили, что часть этого облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах и океанах, ее также поглотят растения.

В среду, 3 июня, на Солнце произошли две сильные вспышки класса М. Первая вспышка класса M9.3 зарегистрирована в 04:36 по мск. Вторая вспышка класса M7.8 произошла в 10:00 по мск. В ИКИ РАН сообщили, что вспышка класса М9.3 стала самой сильной за последние полтора месяца. До максимального уровня X не хватило около 7%.

Ранее ученые предупредили, что к Земле приближается радиационный шторм.