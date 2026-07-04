Ученые заявили, что происходящая на Земле магнитная буря стала второй по силе за год

ИКИ РАН: мощная магнитная буря может стать второй по силе за год

Магнитная буря, которая началась 4 июля, за несколько минут резко выросла по силе с G3 до G3.33. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Таким образом она стала второй по силе бурей за год, уступая только событию 19–21 января уровня G4.67 и.

«Пока писалось сообщение, буря выросла до G3.33. Второе событие года», — рассказали ученые.

По данным специалистов, магнитная буря началась с задержкой примерно на сутки по сравнению с первоначальным прогнозом. В Лаборатории отметили, что поле Земли продержалось под давлением выбросов солнечной массы практически 24 часа. Первый поток достиг планеты еще накануне около 14:00 по московскому времени, однако впоследствии геомагнитное поле все же не смогло противостоять его влиянию.

До этого на Земле началась сильная магнитная буря, о которой ученые предупреждали еще несколько дней назад.

2 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об одно из самых сильных магнитных бурь этого года.

Ранее ученые предупредили о мощной вспышке на Солнце.