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ЧМ-2026Взрыв в Монако
Наука

В РАН сообщили о гибели неизвестной кометы

ИКИ РАН: неизвестная комета гибнет при сближении с Солнцем

Неизвестная ранее комета гибнет при сближении с Солнцем. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета», — сказано в сообщении.

Ученые отметили, что это небесное тело не имеет ни имени, ни номера в каталоге. По их словам, данная комета является небольшим, никому до этого не известным камнем, появившимся много миллиардов лет назад и в результате «цепи нелепых совпадений» заброшенным силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце.

До этого сообщалось, что межзвездная комета 3I/ATLAS, пронесшаяся через Солнечную систему в прошлом году, продолжает удивлять ученых. Детальный химический анализ показал: по своему составу она не похожа ни на кометы нашей системы, ни на два предыдущих известных межзвездных объекта — 1I/'Оумуамуа и 2I/Борисов.

Сейчас эта комета находится на пути к краям Солнечной системы. Мимо орбиты Плутона она пройдет в 2029 году, а гелиосферу покинет около 2035 года.

Ранее ученые опубликовали кадры редкого «черного взрыва» на Солнце.

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