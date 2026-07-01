Ученые предупредили о мощной вспышке на Солнце

На Землю обрушится сильная магнитная буря после мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Отмечается, что в ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.

Ученые подчеркивают, что фронт от вспышки дойдет до Земли в четверг, 2 июля, в период от 21:00 до 24:00 часов мск. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта 2026 года и достигнет уровня G3.

«Несмотря на умеренную силу взрыва, при текущем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнце–Земля удар все равно будет довольно ощутимым», — говорится в сообщении.

3 июня на Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв.

По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось. В таком состоянии водород практически непрозрачен для излучения горячей атмосферы Солнца, поскольку фотоны тратятся на его ионизацию.

Ранее у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю.