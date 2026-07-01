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Наука

На Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса

ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка высшего класса X
NASA/SDO

На Солнце произошла вспышка самого высокого класса. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

По данным ученых, вспышка класса X была зафиксирована почти в полночь.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, чьи облака могут вызывать на Земле магнитные бури.

30 июня в Институте прикладной геофизики сообщили, что на Солнце произошла третья за день вспышка предпоследнего класса (М) мощности.

В начале июня у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю. По словам ученых из Бирмингемского университета, это может свидетельствовать о перестройке магнитных процессов внутри звезды, от которых зависит солнечная активность и космическая погода, влияющая на Землю.

Ранее ученые впервые расшифровали загадочный радиосигнал из далекого космоса.

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