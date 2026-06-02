У Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю

Внутреннее «сердцебиение» Солнца меняется, выяснили астрономы. По словам ученых из Бирмингемского университета, это может свидетельствовать о перестройке магнитных процессов внутри звезды, от которых зависит солнечная активность и космическая погода, влияющая на Землю. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Исследователи использовали метод гелиосейсмологии — изучения звуковых волн, распространяющихся внутри Солнца. Эти колебания позволяют заглянуть в недра звезды и отслеживать изменения, которые невозможно увидеть на поверхности.

Ученые проанализировали данные, собранные с 1987 по 2025 год телескопами сети BiSON. Оказалось, что начиная примерно с 23-го солнечного цикла связь между внутренними колебаниями Солнца и традиционными показателями его активности постепенно меняется.

По словам авторов работы, солнечная магнитная активность становится все более сосредоточенной в тонком слое непосредственно под фотосферой — видимой поверхностью звезды. Это может свидетельствовать о глубокой перестройке внутренних магнитных процессов.

Особое внимание исследователей привлекли последние циклы активности. Хотя 24-й цикл оказался относительно слабым, а 25-й по внешним признакам выглядит умеренным, данные о внутренних колебаниях показывают, что происходящие в Солнце процессы гораздо сложнее, чем считалось ранее.

«Традиционные наблюдения поверхности не дают полной картины. Возможно, Солнце входит в новый режим поведения, который будет развиваться на протяжении десятилетий», — подчеркнул руководитель исследования, профессор Билл Чаплин из Бирмингемского университета.

Поскольку солнечная активность напрямую влияет на частоту геомагнитных бурь и состояние околоземного пространства, понимание происходящих внутри Солнца изменений важно для повышения точности долгосрочных прогнозов космической погоды.

Теперь ученые намерены продолжить наблюдения во время настоящего и следующего солнечных циклов, чтобы выяснить, являются ли обнаруженные изменения временными или свидетельствуют о начале нового этапа в жизни нашей звезды.

