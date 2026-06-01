Ученые впервые расшифровали загадочный радиосигнал из далекого космоса

Международная группа астрономов обнаружила источник одного из самых загадочных типов космических сигналов последних лет — долгопериодических радиотранзиентов. Исследование показало, что по крайней мере часть этих необычных объектов представляет собой двойные звездные системы, в которых белый карлик поглощает вещество соседней звезды. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Долгопериодические радиотранзиенты привлекли внимание ученых в 2022 году после открытия объекта GLEAM-X J162759.5−523504.3. Он испускал мощные радиовспышки каждые 18,18 минуты, причем каждая вспышка длилась от 30 до 60 секунд. Такое поведение не соответствовало ни одному известному классу астрономических объектов. Позже были обнаружены и другие подобные источники, однако их происхождение оставалось неясным.

Новое исследование под руководством Кови Роуза из Сиднейского университета было посвящено объекту ASKAP J1745-5051. Ученые считают, что он может стать ключом к разгадке природы всей группы долгопериодических радиотранзиентов.

Наблюдения показали, что объект испускает вспышки радиоизлучения каждые 81 минуту. В том же ритме были зарегистрированы и рентгеновские вспышки, обнаруженные космическими обсерваториями NASA Swift и Einstein Probe. Оптические наблюдения подтвердили, что источник представляет собой тесную двойную систему, состоящую из белого карлика и красного карлика.

Белый карлик обладает мощным магнитным полем и постепенно перетягивает вещество со своей звезды-компаньона. Падая на поверхность белого карлика, это вещество разогревается до миллионов градусов и становится источником рентгеновского излучения. Радиовспышки, по мнению исследователей, возникают из-за взаимодействия магнитных полей двух звезд и ускорения заряженных частиц.

«Мы впервые наблюдаем систему, где одновременно видны обе звезды и сам процесс аккреции вещества», — отметила соавтор работы Тара Мерфи из Сиднейского университета и исследовательского центра OzGrav.

Особенность открытия заключается в том, что ASKAP J1745-5051 объединяет признаки, которые ранее наблюдались у разных долгопериодических радиотранзиентов по отдельности. У объекта присутствуют и радиовспышки, и рентгеновское излучение, и двойная система, и сильные магнитные поля, и процесс перетекания вещества между звездами.

По словам авторов исследования, это не означает, что все долгопериодические радиотранзиенты имеют одинаковую природу. Однако новое открытие помогает объяснить значительную часть наблюдаемых сигналов и показывает, что за загадочными вспышками могут стоять редкие магнитные двойные системы с белыми карликами.

«Мы только начинаем понимать этот новый класс космических явлений», — подчеркнул Кови Роуз.

Ранее у Солнца обнаружили таинственный астероид, распадающийся на части.