На Солнце произошла очередная сильная вспышка

Третья за день вспышка предпоследнего класса (М) мощности зафиксирована на Солнце. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«30 июня в 15:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4475 (S07W53) зарегистрирована вспышка M5.9 продолжительностью 37 минут», — говорится в сообщении.

Во вторник сообщалось о двух вспышка на Солнце класса М — М1.3 и М1.4.

До этого ИКИ РАН опубликовала кадры редкого черного взрыва на Солнце, который произошел в результате мощных вспышек. По словам ученых, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось.

На яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.

В начале июня у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю. По словам ученых из Бирмингемского университета, это может свидетельствовать о перестройке магнитных процессов внутри звезды, от которых зависит солнечная активность и космическая погода, влияющая на Землю.

Ранее россиянам рассказали, как увидеть необычный июньский звездопад.