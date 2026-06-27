В Пакистане произошло землетрясение

В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземные толчки зафиксировали в 3:06 (6:06 мск). Очаг толчков залегал на глубине 35 км. Эпицентр землетрясения находился в 102 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хан, население которого составляет 236 тыс. человек.

Несколькими часами ранее землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у берегов Венесуэлы. По информации EMSC, подземные толчки зафиксировали в 86 километрах к северо-западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 километров.

24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за последние сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах. В стране было введено чрезвычайное положение. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии закрыт из-за повреждений. Приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В ряде районов зафиксированы перебои с электричеством, водой, связью и интернетом.

Ранее сейсмологи оценили вероятность новых афтершоков в Венесуэле.