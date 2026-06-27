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Новые подземные толчки произошли у берегов Венесуэлы

EMSC: толчки магнитудой 4,7 зафиксированы у берегов Венесуэлы
Gaby Oraa/Reuters

Толчки магнитудой 4,7 зафиксированы у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 01:16 по московскому времени в 86 километрах к северо-западу от Каракаса. Очаг, по данным центра, залегал на глубине 10 километров.

До этого Геологическая служба США сообщила, что вероятность новых афтершоков магнитудой выше 6 в Венесуэле в течение следующей недели составляет около 8%.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за последние сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах. В стране введено чрезвычайное положение. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии закрыт из-за повреждений. Приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В ряде районов зафиксированы перебои с электричеством, водой, связью и интернетом.

Ранее в Венесуэле зафиксировали сотни повторных подземных толчков после землетрясения.

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