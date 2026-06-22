На Солнце произошли две мощные вспышки

На Солнце зафиксированы две сильные вспышки класса М. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Солнце вступает в новую неделю в состоянии роста активности. В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 <...> и M6.8», — говорится в сообщении.
Оба взрыва наблюдались в группе пятен №4473 на восточном крае звезды и стали самыми сильными с 3 июня. В настоящий момент данная область выходит к Земле и пока остается единственным активным центром.
До этого ИКИ РАН опубликовала кадры редкого черного взрыва на Солнце, который произошел в результате мощных вспышек. По словам ученых, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось.
На яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.
В начале июня у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю. По словам ученых из Бирмингемского университета, это может свидетельствовать о перестройке магнитных процессов внутри звезды, от которых зависит солнечная активность и космическая погода, влияющая на Землю.
Ранее россиянам назвали главные астрономические явления июня 2026 года.