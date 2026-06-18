Россиянам назвали главные астрономические явления июня 2026 года

В июне 2026 года на территории России будут видны несколько интересных астрономических явлений, в числе которых появление серебристых облаков, а также сближение Луны и Юпитера. Об этом газете «Известия» сообщил доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков.

Специалист рассказал, что в ближайшие дни в западной части небосвода после заката по-прежнему можно наблюдать Юпитер. Однако вечерний период видимости этой планеты близится к завершению. В оставшийся период эффектнее всего небесное тело будет выглядеть рядом с растущей Луной. Визуальное сближение произойдет 18 и 19 июня.

«Сближение этих двух небесных тел нельзя назвать экстремально тесным и уникальным, но выглядит это как минимум красиво», — подчеркнул Чумаков.

Также, по его словам, в июне жители России смогут увидеть серебристые облака, считающиеся редким атмосферным явлением. Они появляются на западе после заката и похожи на светящиеся серо-голубые полосы на фоне темного неба. Эксперт отметил, что эти облака, состоящие из мельчайших кристаллов льда вокруг частиц метеорной или вулканической пыли, формируются на высоте 70-100 километров.

Кроме того, 27 июня ожидается максимум метеорного потока Июньские Боотиды. Однако сейчас активность этого потока считается особенно непредсказуемой и переменчивой.

До этого Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовала кадры редкого черного взрыва на Солнце, который произошел в результате мощных вспышек. По словам ученых, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось. На яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.

Ранее россиянам рассказали о приближающемся самом длинном дне в 2026 году.