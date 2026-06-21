У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в 156 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 9:21 (8:21 мск — «Газета.Ru») 21 июня. Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 км под морским дном», — сказала сейсмолог.

Семенова добавила, что жители Парамушира ощутили землетрясение магнитудой 2. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

Накануне в Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. По данным сейсмологов, толчок произошел в 6:49 мск. Эпицентр располагался в 165 км от Петропавловска-Камчатского, а сам очаг находился на глубине 17 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В этот же день землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у берегов острова Крит. Эпицентр подземных толчков находился в 108 км к северо-западу от города Ираклион, где проживают порядка 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.

Ранее под Антарктидой зафиксировали сотни загадочных землетрясений.