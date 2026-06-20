У побережья Греции произошло землетрясение

К юго-западу от Крита в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов острова Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 108 км к северо-западу от города Ираклион, где проживают порядка 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил, его ощутили на Парамушире.

В мае ученые МФТИ и Университета Иннополис разработали алгоритм SPAD (Seismogenic Patches Detection), который позволяет обнаружить наиболее опасные сейсмогенные участки тектонических разломов, на которых зарождаются сильнейшие землетрясения. Это поможет улучшить систему предупреждения катастроф и оценить сейсмические риски при строительстве.

Ранее в восточной части Карибского моря произошло землетрясение.