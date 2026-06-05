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Наука

В «Роскосмосе» раскрыли подробности ситуации с утечкой воздуха на МКС

«Роскосмос»: на российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха
«Роскосмос»

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили два места утечки воздуха. Об этом сообщили в «Роскосмосе», передает РИА Новости.

«При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля «Звезда» до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК», — уточнили в госкорпорации.

Всего нашли два места утечки. Одно из них специалисты оперативно заделали нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Второе, уточнила пресс-служба, находится на конусной части ПрК. В настоящее время ведутся работы по подготовке к его герметизации.

Безопасности экипажа и бортовым системам возникшая ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне, добавили в «Роскосмосе».

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на данные НАСА сообщило, что астронавтам, находящимся на борту МКС, предписали перейти в их космический корабль и начать подготовку к возможной эвакуации из-за увеличения утечки воздуха в российском сегменте космической станции.

При этом в НАСА заявили, что работают с партнерами из России и международным сообществом над поиском более долгосрочного решения возникшей на Международной космической станции проблемы.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал, какие технологии будут отрабатываться на Луне.

 
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