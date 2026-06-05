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Общество

На МКС астронавтам приказали перейти на корабль эвакуации из-за утечки воздуха

На МКС астронавтам приказали готовиться к эвакуациии из-за утечки воздуха
Телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

Астронавтам, находящимся на борту Международной космической станции, было предписано перейти в их космический корабль и подготовиться к возможной эвакуации из-за увеличения утечки воздуха в российском сегменте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные НАСА.

«Астронавтам на борту Международной космической станции в пятницу было приказано НАСА укрыться в их корабле и подготовиться к возможной эвакуации, в то время как российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что эксплуатация МКС будет продлена до 2030 года. Российское правительство дало зеленый свет на продолжение работы российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года.

В марте текущего года глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил о планах затопить Международную космическую станцию в 2030 году. Он уточнил, что в 2028 году начнется поэтапное снижение орбитальной высоты станции с целью ее последующего затопления.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал, какие технологии будут отрабатываться на Луне.

 
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