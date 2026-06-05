В НАСА высказались о проблеме с утечкой воздуха на МКС

НАСА работает с партнерами над проблемой утечки воздуха на МКС

НАСА работает с российскими партнерами и международным сообществом над решением проблемы утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Об этом агентство заявило РИА Новости.

«Мы продолжаем работать с нашими российскими партнерами, как и с остальным международным сообществом, которое поддерживает космическую станцию, над поиском более долгосрочного решения», — говорится в сообщении НАСА.

До этого агентство Reuters со ссылкой на НАСА сообщило, что астронавтам на МКС приказали перейти в корабль и подготовиться к возможной эвакуации. По информации журналистов, причиной стал рост утечки воздуха в российском сегменте. Проблему пытались решить космонавты из РФ.

В мае отчет Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева (входит в Роскосмос) за 2025 год показал, что эксплуатацию МКС продлят до 2030 года. Станция начало работу в 1998 году.

Ранее в НАСА рассказали, в чем польза сотрудничества с Россией.