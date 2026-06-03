Делегаты ПМЭФ в 2026 году пересели на поезда

Делегаты прибывают на ПМЭФ в 2026 году чаще на поездах, чем на самолете

В 2026 году компании стали рациональнее подходить к организации поездок делегатов на ПМЭФ, а спрос перераспределился в пользу поездов. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики компании «Аэроклуб».

Общее количество авиа- и ж/д билетов в Санкт-Петербург снизилось на 13% год к году. Однако спрос перераспределился в пользу железнодорожного транспорта: на поезда пришлось 76% всех билетов против 57% годом ранее. Количество ж/д билетов выросло на 16%, а их средняя стоимость увеличилась на 6%, до 8400 рублей.

Рост связан с короткими деловыми поездками по маршруту Москва – Санкт-Петербург. На сидячие места в скоростных поездах пришлось 88% от всех ж/д билетов. Их количество увеличилось на 26%, а средняя стоимость выросла на 3%, до 8 тысяч рублей. Для сравнения: авиабилет экономкласса в период форума стоил в среднем 20 тысяч рублей — на 15% выше уровня прошлого года.

На Москву пришлось 83% совокупного объема авиа- и ж/д билетов в Санкт-Петербург, включая 47% авиабилетов и 94% ж/д билетов. В топ-5 по числу делегатов также вошли Калининград, Новосибирск, Самара и Архангельск. Среди зарубежных делегатов — представители бизнеса из Беларуси, Японии, Казахстана, Турции, Греции и Китая.

Крупнейшей группой делегатов стали представители IT- и телеком-компаний: их доля выросла с 14 до 22%, а количество билетов увеличилось на 36%. FMCG-компании заняли второе место (доля выросла с 13 до 17%), оптовая и розничная торговля — третье, но сократила присутствие на 25%.

«Бизнес оценивает не только сам факт присутствия, но и состав делегации, длительность поездки, маршрут и стоимость размещения. Компании меньше склонны отправлять широкие делегации «по инерции», а деловые поездки на форум становятся короче, рациональнее и плотнее по содержанию», — отмечает Юлия Липатова, управляющий директор «Аэроклуба».

Число забронированных ночей в отелях Санкт-Петербурга снизилось на 21%. При этом средняя продолжительность проживания выросла на 11% и составила три ночи. Средняя стоимость ночи увеличилась на 4%, до 42 тысяч рублей.

Чаще всего делегаты останавливались в отелях категории «четыре звезды» (52% всех ночей). Стоимость размещения в них выросла на 41%, до 35 тысяч рублей. В трехзвездочных отелях показатель снизился на 15%, до 12 600 рублей, в пятизвездочных — на 23%, до 154 500 рублей.

По числу ночей лидерами стали представители FMCG-компаний (20%), второе место занял ретейл (13%), третье — нефтегазовая промышленность и энергетика (12%).

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