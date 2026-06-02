Ученый объяснил причину нашествия комаров в Сибири

Нашествие комаров в Новосибирской области и соседних регионах Сибири ученые объясняют теплой погодой и большим количеством влажных мест, которые способствуют их размножению. Об этом РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко.

Он также предупредил, что в ближайшие годы ожидаются пиковые значения комаров. Причиной тому — наличие большого количества временных водоемов, которые заполняются по весне после таяния снега.

«Сейчас первая генерация комаров вылетела. Дальше, если будет тепло и достаточно много воды, то будут и последующие генерации», — рассказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в Сургуте около одной из многоэтажек обнаружили «комариный апокалипсис». На кадрах запечатлено множество насекомых, осевших на подоконнике нижнего этажа.

Аномальное нашествие комаров было зафиксировано и в других реионах. По информации журналистов, полчища насекомых замечены в Подмосковье, Рязанской области, Нижегородской и Волгоградской областях, в Республике Башкортостан, а также в Свердловской и Тюменской областях. Местные жители отмечают, что в этом году «кровопийцы созрели» на 3–4 недели раньше обычного.

Ранее комар заразил жителя Курской области быстро ползающим под кожей паразитом.