В «Роскосмосе» анонсировали создание цифровых двойников для базы на Луне

Глава центра им. Келдыша: для лунной базы будут создаваться цифровые двойники

В России планируют создать цифровых двойников и модели для проектирования лунной базы, работающей на ядерной энергии. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор входящего в «Роскосмос» Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.

По его словам, эта работа будет проводиться совместно с Курчатовским институтом и НПО имени С. А. Лавочкина.

«У нас нет права на ошибку. Мы должны прилететь, поставить и быть уверены, что это работает. Без таких цифровых подходов это невозможно», — пояснил Кошлаков необходимость отработки проекта на созданных под него моделях.

Проект создания лунной базы с АЭС реализуется в рамках нацпроекта «Космос» и федерального проекта «Атом».

По словам президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, атомная станция российского производства может быть доставлена на Луну через пять-семь лет. По оценке гендиректора НПО «Лавочкина» Василия Марфина, для размещения российской АЭС на Луне потребуется три пуска в период с 2033 по 2035 годы.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на семинаре «Электроэнергетика — основа развития страны» в Минэнерго РФ заявлял, что АЭС мощностью не менее 5 киловатт и сроком эксплуатации до 10 лет должна появиться на Луне к середине 2030-х годов.

Ранее создание АЭС на Луне назвали абсолютной авантюрой.