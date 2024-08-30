Ученый о создании АЭС на Луне: «Абсолютная авантюра»

Идея создать атомную станцию на российской базе Луны – это абсолютная авантюра, которая нужна лишь для освоения бюджетных денег, считает доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. В беседе с НСН он объяснил, что планируемая мощность будет слишком низкой.

Напомним, экс-глава атомной отрасли РФ, научный руководитель НИКИЭТ Евгений Адамов заявил, что российская лунная база получит необслуживаемую саморегулируемую атомную станцию «Селена». Ее предположительная мощность на первом этапе составит 3–5 кВт.

По словам ученого, такая мощность слишком низка и соответствует с мощностью обычных бытовых кипятильников. А для установки станции придется разработать ракету, которая будет полностью работать автономно, а затем продумать, как ее посадить, чтобы не разбить.

«Мы не можем в дистанционном режиме посадить аппарат на Луну, а теперь представьте, что туда закидывают эту установку, которой уже 40 с лишним лет. О ней вспомнили, потому что заканчиваются бюджетные деньги», — считает профессор.

Он также задался вопросом, для кого предназначены 5 кВт полученной на Луне энергии — по мнению эксперта, потребителя на это просто не будет. Вместо реализации подобных идей Кузнецов порекомендовал специалистам заняться «земными делами», напомнив, что периодически на АЭС выходят из строя энергоблоки из-за изъянов по турбоустановке.

Ученые до этого объяснили, что в последние годы назревает вопрос о принадлежности лунной территории определенным государствам, поэтому страны начинают за нее бороться. России эксперты предложили проводить космические исследования на Северном полюсе Луны, более удобном с учетом географического расположения страны.

Ранее ученые предложили перебрасывать ресурсы с Луны на Землю магнитной «пращой».