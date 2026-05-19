В Минпросвещения назвали сроки апробации новых учебников по физкультуре

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что апробация новых государственных учебников по физической культуре для российских школ займет около двух-трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы готовим [учебники]. И 2-3 года все равно [необходимо] для апробации», — сказал министр.

19 мая Кравцов сообщил, что единая программа по физкультуре уже утверждена, теперь ведомство разрабатывает государственный учебник. По его словам, физкультура в школе не менее важна, чем предметы, входящие в Единый государственный экзамен, поскольку именно там закладывается основа здорового образа жизни.

В начале апреля стало известно, что Российская академия наук к 2027 году планирует разработать единые школьные учебники по естественным наукам — физике, математике, информатике, химии и биологии. Кроме того, разрабатывается единая линейка учебников по родным и государственным языкам республик, которые будут сопровождать школьников с первого по 11-й класс.

