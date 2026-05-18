Учебник обществознания для 11-х классов под редакцией Медведева введут с 2027 года

Единый учебник обществознания под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева для 11-го класса введут в российских школах с сентября 2027 года. Об этом РИА Новости рассказал референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.

«С 1 сентября 2027 года в школы заходит и третий государственный учебник — обществознание для 11-х классов», — сказал он, выступая на Конференции учителей истории и обществознания.

Он добавил, что новые учебники по обществознанию для 9–10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года.

В Минпросвещения до этого рассказали, что с 1 сентября 2027 года в учебный процесс будут внедрены новые единые учебники по русскому языку и литературе. Работа над ними ведется при участии Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

