Ученые зафиксировали мощные вспышки на обратной стороне Солнца

ИКИ РАН: на обратной стороне Солнца произошли три мощнейшие вспышки уровня X
На обратной, не видимой с Земли стороне Солнца произошли три вспышки максимальной мощности класса X. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал в образовавшемся супер-центре на обратной стороне Солнца 3 вспышки высшего уровня X», — сообщили в лаборатории.

По данным ученых, высвободившаяся энергия может повлиять только на ближайшую к Солнцу планету, Меркурий.

Как рассказали астрономы, судя по снимкам обратной стороны, взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до встречи с Землей, начали стремительно снижаться.

До этого в ИКИ РАН обнаружили на обратной стороне Солнца группу пятен невероятных размеров, которая может оказаться одной из самых опасных за последние годы. Ученые объяснили, что крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий: чем больше активная область, тем сильнее вспышки, черпающие энергию из магнитного поля Солнца. Подобное наблюдалось два года назад, когда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

Ранее ученые объяснили, от чего зависит активность Солнца.

 
