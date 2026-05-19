Ученые зафиксировали мощные вспышки на обратной стороне Солнца

На обратной, не видимой с Земли стороне Солнца произошли три вспышки максимальной мощности класса X. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал в образовавшемся супер-центре на обратной стороне Солнца 3 вспышки высшего уровня X», — сообщили в лаборатории.

По данным ученых, высвободившаяся энергия может повлиять только на ближайшую к Солнцу планету, Меркурий.

Как рассказали астрономы, судя по снимкам обратной стороны, взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до встречи с Землей, начали стремительно снижаться.

До этого в ИКИ РАН обнаружили на обратной стороне Солнца группу пятен невероятных размеров, которая может оказаться одной из самых опасных за последние годы. Ученые объяснили, что крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий: чем больше активная область, тем сильнее вспышки, черпающие энергию из магнитного поля Солнца. Подобное наблюдалось два года назад, когда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

