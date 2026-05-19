Ученые предрекли «мертвый сезон» на Солнце

Активные области на видимой стороне Солнца близки к исчерпанию энергии. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, сегодня последний день, когда небольшие события на Солнце еще возможны. Начиная с завтрашнего дня начнется «мертвый сезон». В ИКИ РАН отметили, что спад солнечной активности продлится около 2-3 дней. После этого с обратной стороны Солнца на видимую начнут выходить активные центры.

Кроме того, ученые сообщили о небольшой вероятности магнитной бури на Земле 19 мая. Однако 20 мая «все уйдет в полный ноль».

До этого в ИКИ РАН обнаружили на обратной стороне Солнца группу пятен невероятных размеров, которая может оказаться одной из самых опасных за последние годы. Ученые объяснили, что крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий: чем больше активная область, тем сильнее вспышки, черпающие энергию из магнитного поля Солнца. Подобное наблюдалось два года назад, когда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

Ранее ученый заявил, что на активность Солнца влияют Земля, Юпитер и Венера.