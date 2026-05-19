Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ученые предрекли «мертвый сезон» на Солнце

ИКИ РАН: на видимой стороне Солнца ожидается «мертвый сезон» активности
Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Активные области на видимой стороне Солнца близки к исчерпанию энергии. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, сегодня последний день, когда небольшие события на Солнце еще возможны. Начиная с завтрашнего дня начнется «мертвый сезон». В ИКИ РАН отметили, что спад солнечной активности продлится около 2-3 дней. После этого с обратной стороны Солнца на видимую начнут выходить активные центры.

Кроме того, ученые сообщили о небольшой вероятности магнитной бури на Земле 19 мая. Однако 20 мая «все уйдет в полный ноль».

До этого в ИКИ РАН обнаружили на обратной стороне Солнца группу пятен невероятных размеров, которая может оказаться одной из самых опасных за последние годы. Ученые объяснили, что крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий: чем больше активная область, тем сильнее вспышки, черпающие энергию из магнитного поля Солнца. Подобное наблюдалось два года назад, когда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

Ранее ученый заявил, что на активность Солнца влияют Земля, Юпитер и Венера.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!