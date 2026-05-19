Минпросвещения разработает единый учебник по физкультуре

Министерство просвещения России разрабатывает государственный учебник по физической культуре для школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», — сказал он.

По словам министра, в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому предмет физической культуры не менее важен, чем дисциплины, входящие в Единый государственный экзамен.

В начале апреля стало известно, что российская академия наук к 2027 году планирует разработать единые школьные учебники по естественным наукам. Изменения коснутся физики, математики, информатики, химии и биологии. Совместно с Минпросвещения, по словам президента РАН Геннадия Красникова, составлен график работы и проведена экспертиза более 480 изданий.

Кроме того, планируют разработать единую линейку учебников по родным и государственным языкам республик. Они создаются совместно с регионами и научно-образовательными организациями и будут сопровождать школьников с первого по 11-й класс.

Ранее в России утвердили первые школьные учебники по ИИ.