В России готовят единые учебники по языкам народов

Минпросвящения: новые учебники по языкам народов РФ введут с 1 по 11 класс

Федеральный институт родных языков народов России начал разработку единой линейки учебников по родным и государственным языкам республик. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Новые учебники создаются совместно с регионами и научно-образовательными организациями. Они будут сопровождать школьников на всем протяжении обучения — с первого по 11-й класс и станут частью федеральных программ.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что единая система учебников станет новым этапом развития языкового образования и поможет сохранить культурную преемственность.

В 2025 году специалисты института подготовили рукописи учебников по коми, тувинскому, чувашскому и якутскому языкам. Всего было создано 54 учебника и 13 методических пособий. Сейчас часть материалов проходит проверку перед экспертизой.

Работа велась при участии экспертов, регионов и носителей языков. Особое внимание уделяли соответствию федеральным стандартам и возрастным особенностям школьников. В 2026 году планируется завершить экспертизу, доработать учебники и принять решение об их включении в федеральный перечень.

