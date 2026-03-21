Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В России готовят единые учебники по языкам народов

Минпросвящения: новые учебники по языкам народов РФ введут с 1 по 11 класс
Минпросвещения России

Федеральный институт родных языков народов России начал разработку единой линейки учебников по родным и государственным языкам республик. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Новые учебники создаются совместно с регионами и научно-образовательными организациями. Они будут сопровождать школьников на всем протяжении обучения — с первого по 11-й класс и станут частью федеральных программ.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что единая система учебников станет новым этапом развития языкового образования и поможет сохранить культурную преемственность.

В 2025 году специалисты института подготовили рукописи учебников по коми, тувинскому, чувашскому и якутскому языкам. Всего было создано 54 учебника и 13 методических пособий. Сейчас часть материалов проходит проверку перед экспертизой.

Работа велась при участии экспертов, регионов и носителей языков. Особое внимание уделяли соответствию федеральным стандартам и возрастным особенностям школьников. В 2026 году планируется завершить экспертизу, доработать учебники и принять решение об их включении в федеральный перечень.

Ранее в России утвердили первые школьные учебники по искусственному интеллекту для 5–9 классов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
