Магнитная буря началась на Земле

На Земле началась магнитная буря, пока ей присвоен самый слабый уровень. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

«На Земле происходит магнитная буря уровня G1», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что крупная корональная дыра на Солнце с вероятностью 85% может вызвать магнитные бури на Земле.

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

По информации ИКИ РАН, причиной подобных возмущений стала крупная вспышка на Солнце, в результате которой в сторону Земли была выброшена плазма и протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к магнитным бурям.