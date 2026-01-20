Россиянам рассказали, как подготовиться к магнитным бурям

Перенести магнитные бури без последствий для здоровья помогут подготовка к ним и отдых. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист предупредила, что в период магнитных бурь важно отказаться от выполнения трудных дел и провести время в спокойном темпе, избегая стресса.

«Если предстоит какое-то сложное дело, то лучше по возможности его перенести. В эти дни лучше не начинать генеральных уборок, сложных ремонтных работ и так далее. Дайте себе отдых», — посоветовала терапевт.

Однако она отметила, что не стоит проводить весь день в кровати. Необходимо отправиться на прогулку или дать организму небольшую физическую нагрузку. При этом следует отказаться от алкоголя и курения, а также минимизировать потребление жирной пищи. Во время магнитных бурь врач порекомендовала есть рыбу, мясо птицы, овощи и зелень.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что коррекция питания может облегчить состояние на фоне магнитных бурь. По словам специалиста, в такие дни следует заменять кофе на травяной чай, а также есть меньше, но часто.

Ранее эксперт раскрыл влияние корональных дыр на Солнце на здоровье.