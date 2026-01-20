Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, как подготовиться к магнитным бурям

Терапевт Чернышова: во время магнитных бурь важно не начинать трудные дела
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Перенести магнитные бури без последствий для здоровья помогут подготовка к ним и отдых. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист предупредила, что в период магнитных бурь важно отказаться от выполнения трудных дел и провести время в спокойном темпе, избегая стресса.

«Если предстоит какое-то сложное дело, то лучше по возможности его перенести. В эти дни лучше не начинать генеральных уборок, сложных ремонтных работ и так далее. Дайте себе отдых», — посоветовала терапевт.

Однако она отметила, что не стоит проводить весь день в кровати. Необходимо отправиться на прогулку или дать организму небольшую физическую нагрузку. При этом следует отказаться от алкоголя и курения, а также минимизировать потребление жирной пищи. Во время магнитных бурь врач порекомендовала есть рыбу, мясо птицы, овощи и зелень.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что коррекция питания может облегчить состояние на фоне магнитных бурь. По словам специалиста, в такие дни следует заменять кофе на травяной чай, а также есть меньше, но часто.

Ранее эксперт раскрыл влияние корональных дыр на Солнце на здоровье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661759_rnd_7",
    "video_id": "record::4dff5850-3f8a-466f-b74d-68d716ab3ba9"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+